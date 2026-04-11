Морская блокада Ирана затронет Оманский залив и Аравийское море - СМИ

Акватории Оманского залива и Аравийского моря могут попасть под действие морской блокады Ирана со стороны США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на предписание Центрального командования ВС США (CENTCOM) для судоходных компаний.

По заявлению CENTCOM военные силы США будут контролировать все морские подходы к Ирану включая иранские торговые порты и нефтяные терминалы. Ограничительные меры против Ирана вступают в силу в понедельник в 17.00 по мск.

Каждое судно, которое войдет в зону блокады или выйдет из портов Ирана без официального согласования будет задержано и захвачено американскими силами. Центральное командование ВС США подчеркнуло, что контроль охватит всю береговую линию Ирана без каких-либо исключений.

Власти США при этом допускают провоз гуманитарной помощи для гражданского населения Ирана. Поставки продуктов питания и лекарственных средств в Иран будут разрешены исключительно после обязательного осмотра каждого судна представителями американской стороны.

Масштабные военные меры против Ирана последовали за провалом дипломатической встречи представителей Ирана и США в Пакистане.

Напомним, что 11 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс проводили переговоры в Исламабаде. Стороны не сумели найти компромисс по ключевым вопросам долгосрочного мира вследствие глубоких разногласий. После этой неудачи Центральное командование вооруженных сил США утвердило начало блокады Ирана на 13 апреля 2026 года.