Дожди затопили сельхозугодья грузинского региона Кахетия

Ненастье, обрушившееся на грузинский винодельческий регион Кахетия, уже сказалось на инфраструктуре, однако оно может нанести серьезный урон экспорту сельскохозяйственной продукции из региона, опасаются местные власти.

Уже неделю в грузинском винодельческом регионе Кахетии не прекращаются сильные дожди – из берегов вышли реки в муниципалитетах Лагодехи, Кварели и Гурджаани. Затоплена вся инфраструктура – сады и виноградники, огороды, дворы и первые этажи жилых домов.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в селениях Лагодехского муниципалитета.

Дожди и ливни здесь сменяют друг друга, не прекращаясь уже больше недели. Объем воды огромен – с ней не справляется имеющаяся дренажная система, передает Sputnik Грузия.

"Теплицы полностью под водой. Все разрушено. Это наш основной источник дохода, но мы остались ни с чем и не знаем, что будет дальше"

- мэрия Лагодехи

Губернатор Кахетии и мэр Лагодехи уже работают в зоне бедствия: в меру возможности местные власти совместно со спасательной службой активно помогают помощи пострадавшим, говорится в сообщении.

Синоптики обещают, что уже завтра жителей региона ждет передышка между дождями и небольшое улучшение погоды на большей части территории Грузии.

Напомним, ранее мы писали о том, что только в первом квартале 2026 года Грузия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции: основной экспорт в $132 млн пришелся на Россию, которая возглавила список основных покупателей. Также в тройку вошли Евросоюз – $68,9 млн, и Азербайджан – $44,8 млн, сообщили в Минсельхозе страны.