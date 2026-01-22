Грузию ждет падение доходов от туризма

Конфликт на Ближнем Востоке скажется на доходах от туризма в Грузии, уверены аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart: и это при том, если он не затянется надолго.

Эксперты инвестиционной компании Galt & Taggart пересмотрели свои показатели по туризму в Грузии на текущий 2026 год в меньшую сторону, связав его с эскалацией на Ближнем Востоке.

"В целом доходы от туризма страны за два месяца 2026 года достигли $640 млн. Мы прогнозируем, что ее доходы в 2026 году составят $4,9 млрд, что ниже предыдущей оценки в $5 млрд, при условии, что эскалация в Иране окажется краткосрочной"

– отчет компании

Тем не менее, в целом страна скорее приобретет, чем потеряет – в минувшем 2025 году путешественники принесли бюджету около $4,7 млрд, это на 5,98% больше, чем годом ранее - $4,4 млрд, сообщили в Нацбанке страны, передает Sputnik Грузия.

По традиции, больше всего денег в минувшем году в Грузии потратили путешественники из России $697,3 млн, говорится в сообщении финансового регулятора.

Напомним, ранее мы писали о том, что работающие в России граждане Грузии почти на треть нарастили объем денежных переводов в страну в январе, доведя их общую сумму до $33,5 млн. 11,9% этих денег было отправлено при помощи электронных платежных систем. Это на 31,6% больше, чем за тот же период 2025 года, что вывело Россию на третье место от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки, свидетельствуют данные грузинского Нацбанка.