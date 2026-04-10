США намерены "серьезно пересмотреть" отношение к НАТО

Американский президент заявил о том, что США тратят "триллионы долларов" на финансирование Североатлантического альянса, который отказался им помогать в разблокировке Ормузского пролива, поэтому им стоит "пересмотреть отношения".

Соединенные Штаты намерены подвергнуть "очень серьезному" пересмотру свой курс в отношении НАТО, такое заявление сделал президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Он подчеркнул, что Вашингтон тратит большое количество денег на финансирование стран альянса для того, чтобы Североатлантический альянс "стоял на страже" против некоторых государств, в том числе, против РФ.

"Если задуматься об этом, то мы стоим на страже против России. И я давно думал, что это немного смехотворно. Но мы тратим триллионы долларов на эту деятельность. И, думаю, это подвергнется очень серьезному рассмотрению"

– Дональд Трамп

Тем не менее, отметил президент США, страны НАТО не поддержали Вашингтон в военной операции против Ирана и не участвуют в разблокировке Ормузского пролива.

"Мы платим за НАТО триллионы долларов. А они нас не поддержали"

– Дональд Трамп

Однако, по словам американского лидера, он еще не решил, будет ли "наказывать" тех или иных союзников в альянсе, не оказавших поддержку в конфликте.

"Посмотрим, как пойдет. Я очень разочарован в НАТО"

– Дональд Трамп