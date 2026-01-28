Сын бывшего вице-президента Ирана лишился грин-карты США

США приняли решение лишить сына бывшего вице-президента Ирана грин-карты. В ближайшее время он будет депортирован.

Власти Соединенных Штатов лишили грин-карты мужчину, которого называет сыном бывшего вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар Иссой Хашеми. Об этом сказано в заявлении Госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сейчас сын бывшего вице-президента вместе с еще двумя гражданами Исламской Республики ожидает депортации из США.

"На этой неделе федеральные агенты арестовали трех граждан Ирана, связанных с иранским режимом, после того, как госсекретарь Марко Рубио лишил их статуса законных постоянных резидентов. Сейед Исса Хашеми, Марьям Тахмасеби и их сын в настоящее время находятся под стражей в службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Их ожидает депортация из США"

– Госдеп

Ранее в этом месяце США лишили грин-карт и арестовали женщин, которых Госдеп называет племянницей и внучатой племянницей иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в январе 2020 года. При этом его дочь Зейнаб Сулеймани, сообщила, что арестованные в США женщины не имеют никакого отношения к его семье.