Морская блокада Ирана начнется этим вечером

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские военные с 13 апреля приступят к морской блокаде Ирана. Проход судов в иранские порты и из них будет блокироваться с 17:00 мск.

США начнут морскую блокаду Ирана сегодня, следует из заявления Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы CENTCOM начнут блокировку всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени США (17:00 мск) в соответствии с объявлением президента"

– CENTCOM

Американские военные применят блокаду "объективно в отношении судов всех стран", направляющихся в порты Ирана и прибрежные районы или выходящих из них, "включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе".

При этом блокада не коснется судов, следующих через Ормузский пролив в другие страны и из них, уточнили в командовании.

