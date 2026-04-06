Хуситы готовы к активным действиям против США и Израиля

В МИД йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" заявили о готовности предпринять активные действий против США и Израиля, если союзники начнут новые операции против Ирана.

Йеменские хуситы ("Ансар Аллах") заявили о готовности нарастить военную активность против США и Израиля, если Вашингтон и Тель-Авив нанесут новые удары по Ирану.

"В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции"

Как отметили в дипведомстве движения, слова Вашингтона о новом уровне иранского конфликта являются для йеменских радикалов мотивом к наращиванию военных сил.

Ранее в движении, которое вступило в конфликт на стороне Ирана, заявили об успешном противодействии попыткам США и Израиля использовать Красное море в качестве плацдарма для операций против ИРИ.