Хуситы назвали условие для соблюдения перемирия с США

Лидер хуситов сообщил, что они будут соблюдать перемирие с США, если американцы прекратят атаки на них. Он также отметил, что у хуситов нет намерения наносить удары по мусульманским странам.

Йеменские хуситы будут соблюдать перемирие с Соединенными Штатами только в том случае, если американцы прекратят наносить по ним удары. Об этом сообщил высокопоставленный лидер хуситов Мохаммед Али Аль-Хуси.

"У нас нет намерения наносить удары по каким-либо мусульманским странам, за исключением случаев, когда это является ответом на агрессию против Йемена"

– представитель движения

Он подчеркнул, что они нацелены на то, чтобы не дать использовать Красное море в военных целях против какой-либо мусульманской страны. По словам Аль-Хуси, хуситы обладают военными возможностями для этого.

При этом хуситы намекнули, что в случае эскалации готовы будут перекрыть пролив Баб-эль-Мандеб на южном конце Красного моря.

Аль-Хуси также сообщил, что они не собираются атаковать Саудовскую Аравию, пока королевство придерживается дэеэскалации и не присоединяется к конфликту США и Израиля против Йемена, передает CNN.