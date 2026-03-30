Хуситы назвали условие для соблюдения перемирия с США

Йеменские хуситы будут соблюдать перемирие с Соединенными Штатами только в том случае, если американцы прекратят наносить по ним удары. Об этом сообщил высокопоставленный лидер хуситов Мохаммед Али Аль-Хуси.
"У нас нет намерения наносить удары по каким-либо мусульманским странам, за исключением случаев, когда это является ответом на агрессию против Йемена"
– представитель движения
Он подчеркнул, что они нацелены на то, чтобы не дать использовать Красное море в военных целях против какой-либо мусульманской страны. По словам Аль-Хуси, хуситы обладают военными возможностями для этого.
При этом хуситы намекнули, что в случае эскалации готовы будут перекрыть пролив Баб-эль-Мандеб на южном конце Красного моря.
Аль-Хуси также сообщил, что они не собираются атаковать Саудовскую Аравию, пока королевство придерживается дэеэскалации и не присоединяется к конфликту США и Израиля против Йемена, передает CNN.