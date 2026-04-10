Всемирный банк профинансирует восстановление экосистемы Каспия

Проект по сохранению биоразнообразия Каспийского моря утвержден Всемирным банком. В планах работа с загрязнением и развитие охраняемых территорий.

Всемирный банк утвердил финансирование инициативы "Восстановление экосистемы Каспийского моря: создание потенциала в области управления загрязнением и сохранения биологического разнообразия".

Проект реализуется с участием Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

двух стран Центральной Азии. Его цель – укрепление регионального взаимодействия в борьбе с загрязнением и сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.

Пакет финансирования был утвержден 8 апреля, глобальный экологический фонд (GEF) выделит гранты на $11,74 млн Всемирному банку и Программе ООН по окружающей среде в качестве агентств-исполнителей проекта.

На рассмотрение Совета директоров Всемирного банка будет представлен проект стоимостью $8,24 млн, исполнительным агентством которого выступит Управление ООН по обслуживанию проектов.

Структура проекта включает три основных компонента:

  • управление загрязнением – $3,9 млн;
  • развитие системы особо охраняемых природных территорий – $3,9 млн;
  • управление проектом – $443,12 тыс.

В рамках подготовки будут разработаны инструменты в рамках экологических и социальных стандартов (ESF).

