Всемирный банк профинансирует восстановление экосистемы Каспия

Всемирный банк утвердил финансирование инициативы "Восстановление экосистемы Каспийского моря: создание потенциала в области управления загрязнением и сохранения биологического разнообразия".
Проект реализуется с участием Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.
двух стран Центральной Азии. Его цель – укрепление регионального взаимодействия в борьбе с загрязнением и сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.
Пакет финансирования был утвержден 8 апреля, глобальный экологический фонд (GEF) выделит гранты на $11,74 млн Всемирному банку и Программе ООН по окружающей среде в качестве агентств-исполнителей проекта.
На рассмотрение Совета директоров Всемирного банка будет представлен проект стоимостью $8,24 млн, исполнительным агентством которого выступит Управление ООН по обслуживанию проектов.
Структура проекта включает три основных компонента:
- управление загрязнением – $3,9 млн;
- развитие системы особо охраняемых природных территорий – $3,9 млн;
- управление проектом – $443,12 тыс.
В рамках подготовки будут разработаны инструменты в рамках экологических и социальных стандартов (ESF).