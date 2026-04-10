Оренбургская область поможет Дагестану стройматериалами

Оренбургская область планирует направить в пострадавший от стихии Дагестан четыре фуры строительных материалов.

В понедельник из Оренбургской области в Дагестан отправятся фуры со стройматериалами, рассказал губернатор региона Евгений Солнцев.

"Сегодня мы отправляем четыре фуры со строительными материалами. Это то, что сейчас нужно больше всего в зоне бедствия. Кроме того, сегодня отправляются в Дагестан и специалисты наших министерств: строительства и социального развития. Группа из 10 человек"

– Евгений Солнцев

Он напомнил, что Оренбуржье пострадало от стихии в 2024 году, и Республика Дагестан тогда одной их первых "протянула руку помощи" и отправила гуманитарную помощь.

"Нам были направлены предметы первой необходимости. Помогать устранять последствия приехали волонтеры. Друзья познаются в беде"

– Евгений Солнцев

В конце марта - начале апреля в Дагестане в результате мощных ливней произошли масштабные подтопления. Были разрушены мосты, эвакуированы тысячи жителей, погибли из-за паводков шесть человек.