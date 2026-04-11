Около 20 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за снега

Сильный снегопад в выходные, спровоцировавший в том числе лавины и сели, лишил электроснабжения порядка 20 тыс человек в Дагестане.

Подача электричества прекратилась для 20 тыс жителей горных районов Дагестана из-за аварий, произошедших в результате разгула снежной стихии, рассказал первый вице-премьер региона Манвел Мажонц на заседании республиканского оперштаба.

"На сегодняшний день у нас по тем явлениям, которые прошли вчера-позавчера – лавины, снег, сели, 20 тыс абонентов отключены от электроэнергии"

– Манвел Мажонц

Чиновник уточнил, что почти все обесточенные потребители находятся в горных районах. По его словам, энергетики смогли добраться до мест аварий только в понедельник, работы уже стартовали. Планируется полностью завершить их до среды.

Глава Минэнерго Дагестана Марат Шихалиев рассказал, что нынешние отключения, если сравнивать их с ситуацией конца марта-начала апреля, которая была спровоцирована ливнями и наводнениями, нельзя назвать массовыми.

"Учитывая, что 4-5 апреля было порядка 178 тыс (отключенных потребителей - ред.), кратно выше было с 28 марта"

– Марат Шихалиев