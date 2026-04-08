Доллар дешевеет к 75 рублям

Впервые с февраля текущего года расчетный курс внебиржевого доллара опустился ниже 76 рублей.
Стоимость доллара на внебиржевом рынке снизилась до 75,92 рублей, следует из данных ICE по результатам торгов.
Уточняется, что такой стоимости американская валюта достигла впервые с 25 февраля текущего года.
К 11.18 мск курс доллара теряет 75 копеек относительно предыдущего закрытия, снизившись на 1,53%.
Одновременно на межбанковском рынке доллар торговался на уровне 76,14 рублей, на 1,2% ниже предыдущих значений.