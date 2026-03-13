В Азербайджане очистили более 2 тыс га территории от мин за неделю

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно новому докладу ANAMA, за последнюю неделю от мин и боеприпасов очистили свыше 2 тыс га освобожденных территорий Азербайджана.

В Азербайджане продолжают работы по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. За последнюю неделю усилиями специалистов от опасного наследия Карабахской войны было очищено около 2 тыс га, передает ANAMA. 

По информации ANAMA, было найдено и нейтрализовано почти 200 минных угроз (противотанковые и противопехотные мины). Также было обнаружено более 1,6 тыс снарядов. 

Работы по нейтрализации минных угроз были проведены на территории Тертерского, Агдеринского, Кельбаджарского, Агдамского, Ходжалинского районов.

