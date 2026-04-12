Арарат Мирзоян завтра совершит рабочий визит в Брюссель

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян завтра совершит рабочий визит в Бельгию, поездку анонсировала пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД РА говорится, что в программу визита входят встречи Мирзояна с партнерами Армении по ЕС. Запланированы и переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Напомним, что 7 апреля Арарат Мирзоян и Кая Каллас провели телефонный разговор. В ходе него дипломаты обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, обсудили возможные варианты урегулирования ближневосточного кризиса. Рассматривалась также дальнейшая работа в рамках сотрудничества между Арменией и ЕС, были затронуты предстоящие визиты и в целом двусторонние мероприятия на высоком уровне.