Руководитель "Росатома" заявил о финальной ротации на АЭС "Бушер"

Дмитрий Лихачев заявил об эвакуации свыше 100 российских специалистов с АЭС "Бушер". Сейчас на станции остались около 20 сотрудников "Росатома".

Глава "Росатома" Дмитрий Лихачев заявил, что на АЭС "Бушер" была проведена финальная ротация сотрудников. 108 специалистов покинули объект в Иране. По словам Лихачева, россияне направляются в сторону Исфахана.

"Сегодня в 8.00 утра мы начали финальную ротацию на станции "Бушер". Сто восемь человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану"

– Дмитрий Лихачев

По словам Лихачева, на объекте остаются 20 человек, которые отвечают за безопасность и сохранность оборудования.

Отметим, что с начала иранской войны "Росатом" последовательно эвакуирует российских специалистов с АЭС "Бушер".