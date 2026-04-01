ФК "Аркадаг" впервые в истории потерял очки в чемпионате Туркменистана

Туркменский "Ахал" стал первым клубом в чемпионате Туркменистана, сумевшим отобрать очки у "Аркадага". До их очного матча победная серия "Аркадага" насчитывала более 80 матчей.

Футбольный клуб "Аркадаг" впервые в своей истории потерял очки в рамках чемпионата Туркменистана.

Накануне действующий чемпион страны принимал на своем поле "Ахал". Встреча 2-го тура завершилась вничью со счетом 0:0.

ФК "Аркадаг" был создан в 2023 году. Команда из одноименного города является трехкратным чемпионом страны по футболу (2023, 2024 и 2025). За это время "Аркадаг" провел в национальном первенстве 83 матча, одержав в них 83 победы. В 2023 году на счету "Аркадага" 24 победы, в 2024 – 30, в 2025 – 28. Команда также является трехкратным обладателем Кубка Туркменистана.