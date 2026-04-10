Грузинский бизнес заплатил рекордные штрафы

Представителям бизнес-сообщества Грузии в минувшем году пришлось уплатить рекордно крупные штрафы – их выписывало Агентство по конкуренции страны.

Они были начислены ведомством за совершенные фирмами нарушения антимонопольного законодательства.

В общей сложности компании выплатили государству 1,7 млн лари ($630 тыс). Сумма всех начисленных за прошлый год штрафов в пять раз превышает показатель за 2024 год.

В агентстве также назвали самые крупные штрафы. Больше всего пришлось уплатить Руставскому авторынку: он лишился 850 тыс лари ($317,6 тыс). Поводом для штрафа стали завышенные тарифы на парковку для импортеров автомобилей.

Кроме того, четырем фармацевтическим компаниям пришлось отдать 560 тыс лари ($209,3 тыс): они были уличены в завышении стоимости лекарств.

Еще девять нарушений были обнаружены при объединении компаний, за них в общей сложности агентство постановило уплатить штрафы на сумму свыше 600 тыс лари ($220 тыс). Нарушение прав потребителей обошлось разным компаниям в 136 тыс лари ($50 тыс).