Иран хранит 21 млн баррелей нефти на супертанкерах – СМИ

Associated Press (АР): власти Ирана располагают дополнительными запасами нефти в размере 21 млн баррелей, которые хранятся на супертанкерах в Оманском заливе.

Иран использует более 10 танкеров для хранения нефти. По данным Associated Press (АР), которое ссылается на Самира Мамдани из Tankertrackers.com, плавучие резервы ИРИ в Оманском заливе составляют 21 млн баррелей нефти.

Согласно фотоматериалам со спутников, Иран располагает 10 супертанкерами Very Large Crude Carrier, каждый из которых может принять порядка 2 млн баррелей "черного золота". Еще один танкер типа Suezmax вмещает около 1 млн баррелей.

Как сообщили эксперты издания, власти Ирана могут использовать эти резервы в качестве инструмента воздействия на экспорт нефти в условиях конфликта, а также на случай возможного ухудшения ситуации на острове Харг, который является ключевым хабом для поставок иранской нефти за границу.