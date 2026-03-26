Новая гостиница появится в Ингушетии за 1,8 млрд рублей

Новая гостиница за 1,8 млрд рублей появится в Ингушетии, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

Строительство гостиницы уровня "4 звезды" с деловым центром и выставочным комплексом стартует во втором полугодии 2026 года, объект построят в Назрани.

В министерстве отметили, что новая гостиница в Назрани станет первым масштабным деловым центром в Ингушетии, предназначенным в первую очередь для специалистов, работающих удаленно.

Ожидается, что эксплуатация новой гостиницы начнется в 2030 году.

Инвестором выступает компания ООО "РССО", передает "Интерфакс".