За интернет от Илона Маска задержали 10 человек в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранская киберполиция сообщила о задержании 10 граждан. Их обвиняют в использовании терминалов Starlink.

В Иране задержаны 10 человек, обвиняемых в использовании терминалов Starlink. Об этом информирует 13 апреля управление киберполиции провинции Кум.

В Исламской Республике Starlink считается опасным товаром. Владельцев данных устройств ждет строгое наказание в соответствии с законом.

Напомним, Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом удаленные районы Земли. Она была разработана компанией SpaceX Илона Маска в 2015 году.

Ранее сегодня сообщалось, что интернета в Иране нет уже более 1000 часов. Власти Исламской Республики решили отключить его после начала военной кампании Соединенных Штатов и Израиля против страны.

