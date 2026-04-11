За интернет от Илона Маска задержали 10 человек в Иране

В Иране задержаны 10 человек, обвиняемых в использовании терминалов Starlink. Об этом информирует 13 апреля управление киберполиции провинции Кум.
В Исламской Республике Starlink считается опасным товаром. Владельцев данных устройств ждет строгое наказание в соответствии с законом.
Напомним, Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом удаленные районы Земли. Она была разработана компанией SpaceX Илона Маска в 2015 году.
Ранее сегодня сообщалось, что интернета в Иране нет уже более 1000 часов. Власти Исламской Республики решили отключить его после начала военной кампании Соединенных Штатов и Израиля против страны.