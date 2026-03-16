Транскам открыт для всего транспорта

В высокогорных районах Северной Осетии восстановили полноценное сообщение по Транскавказской автомагистрали. Ограничения сняли после подтверждения безопасности проезда.

В Северной Осетии возобновили движение для всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Движение возобновлено в обоих направлениях на отрезке от поселка Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля с 11.00 мск 13 апреля.

Ранее возможность передвижения по этой дороге была ограничена с вечера 12 апреля. Проезд всех видов транспорта приостановили в 21.00 мск из-за возникновения высокой угрозы схода лавин.

Напомним, на сегодняшний день Транскам - единственная автотрасса, соединяющая Россию и Южную Осетию.

В зимнее время и весенние месяцы проезд по данной дороге часто ограничивают из-за обильных осадков и угрозы схода лавин или селевых потоков в высокогорье.

Сейчас службы продолжают мониторинг обстановки для обеспечения безопасности водителей на опасных участках Транскавказской автомагистрали.