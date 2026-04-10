Иран назвал пиратством морскую блокаду со стороны США

Тегеран назвал морскую блокаду со стороны США незаконным актом и проявлением пиратства и пригрозил ответными мерами в случае угрозы безопасности своих портов.

В Иране считают решение США о начале морской блокады республики незаконным актом и проявлением пиратства. Об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль Анбия" иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

"Ограничения преступной Америки на морское движение судов в международных водах являются незаконным действием и проявлением морского пиратства"

- Эбрахим Зольфагари

Иранская сторона планирует установить постоянный механизм контроля за передвижениями судов в Ормузском проливе из-за продолжающихся угроз безопасности страны. По словам представителя штаба такие меры станут ответом на попытки противника дестабилизировать обстановку в регионе после окончания боевых действий.

Эбрахим Зольфагари предупредил о серьезных последствиях для всех транспортных узлов региона в случае реализации планов Пентагона и подчеркнул готовность Исламской Республики к ответным действиям в акватории.

"Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Оманского залива будет под угрозой, ни один порт в Персидском заливе и Оманском заливе не будет в безопасности"

- Эбрахим Зольфагари

Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады Ирана с 13 апреля 2026 года. Американские военные намереваются блокировать движение всех судов, которые направляются к иранским портам или пытаются отплыть от берегов Исламской Республики.