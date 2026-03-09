Москва готова к диалогу с Будапештом – Песков

В Кремле заявили о том, что готовы к выстраиванию взаимовыгодных отношений с Венгрией, однако сначала оценят генеральную линию нового руководства страны.

Россия готова вести взаимовыгодный диалог с Венгрией, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Тем не менее, подчеркнул он, Москва будет смотреть прежде на то, какой будет генеральная линия Будапешта в связи с назначением нового премьер-министра страны Петера Мадьяра.

"Мы открыты к диалогу (с Венгрией – ред.), мы открыты к выстраиванию добрых взаимовыгодных отношений. Дальше будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства" – Дмитрий Песков

Сейчас пока сложно сказать, будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная, отметил пресс-секретарь.