Дагестан и Чечня признаны регионами с самыми многочисленными семьями

Дагестан и Чечня не догнали столичный регион и Кубань по количеству многодетных семей, но обошли их по числу детей в каждой из них, а также вошли в пятерку регионов - лидеров по числу таких семей.

Два северокавказских региона - Дагестан и Чечня – вновь подтвердили тот факт, что эти регионы Северного Кавказа – одни из самых многодетных, а вот среднее число воспитывающихся в таких семьях детей больше, чему у лидеров рейтинга, сообщили в Социальном фонде России.

"В Москве насчитывается 4 901 многодетная семья, в Московской области - 4 090 семей, в Краснодарском крае - 2 841 семья, также среди лидеров также Дагестан (3 474 семьи, 12 743 ребенка), Чечня (2 412 семей, 9 838 детей)"

- пресс-центр Социального фонда России

В отличие от лидеров, в Дагестане и Чечне в больших семьях больше детей: в январе в Дагестане на 1 480 семей приходилось 5 420 детей (в среднем 3,66 ребенка на семью, а в Москве - 3,26), передает портал "Это Кавказ".

С января по март нового 2026 года в стране родились почти 75 тыс детей, которые стали третьими, четвертыми, пятыми и дальше в своих семьях. Больше всего новорожденных в таких семьях пришлось на январь (27 439 детей).

