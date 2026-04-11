Страны ОПЕК почти на треть сократили добычу нефти

Блокировка Ормузского пролива Ираном вынудила страны ОПЕК почти на треть, на 7,9 млн баррелей, сократить суточную добычу сырой нефти – средняя добыча "черного золота" в марте составила лишь 20 млн 788 тыс баррелей в сутки.

С началом войны США и Израиля против Ирана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вынуждена была сократить ежедневный объем добычи сырой нефти в марте почти на треть - на 7,878 тыс баррелей по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК по нефтяному рынку.

Больше других нефтедобычу сократили Ирак и Саудовская Аравия: Ирак - на 2 млн 563 тыс баррелей до 1 млн 625 тыс баррелей, а Саудовская Аравия - на 2 млн 314 тыс баррелей до 7 млн 799 тыс. баррелей, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Заметное сокращение добычи "черного золота" произошло и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) – арабские нефтяники сократили его на 1 млн 527 тыс баррелей в сутки, до 1 млн 892 тыс баррелей, Кувейт - на 1 млн 369 тыс баррелей до 1 млн 213 тыс баррелей, а сам Иран - на 182 тыс баррелей, до 3 млн 60 тыс баррелей.

Венесуэле и Нигерии пришлось компенсировать эти потери, но лишь частично: так, в Венесуэле суточная добыча увеличилась на 79 тыс баррелей, до до 988 тыс баррелей в сутки, а в Нигерии - на 22 тыс баррелей, до 1 млн 463 тыс баррелей в сутки.

Та же участь постигла добыч сырой нефти группой ОПЕК+, состоящей из стран ОПЕК и некоторых стран-производителей, не входящих в ОПЕК: их суточные объемы нефтедобычи упали на 7 млн 702 тыс баррелей и составили 35 млн 55 тыс баррелей в сутки.

В то же время ОПЕК не изменила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на этот и следующий год: ожидается, что в текущем 2026 году он вырастет на 1 млн 380 тыс баррелей в сутки и достигнет 106 млн 530 тыс баррелей. В будущем 2027 году мировой спрос на "черное золото" вырастет еще на 1 млн 340 тыс баррелей в сутки и составит около 107 млн 870 тыс баррелей.