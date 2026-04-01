Туроператор Fun&Sun увеличит число рейсов из Москвы на Каспийское море в Азербайджане

Российский туроператор FUN&SUN запускает туры на курорт Sea Breeze на Каспийском море в Азербайджане. Полетная программа из Москвы на Каспийское побережье позволит путешественникам совмещать отдых у моря с посещением культурных достопримечательностей Баку.

Руководитель направления в компании Fun&Sun Кирилл Сухов сообщил о старте второй полетной программы на курорт See Breeze в Азербайджане с 16 июня 2026 года. Об этом он заявил на презентации курорта в Москве.

Перелеты из Москвы будут осуществлять Азербайджанские авиалинии с частотой 4 раза в неделю.

Кирилл Сухов отметил, что направление запустили в 2025 году и пакетные туры с перелетом выбрали 74 % клиентов. Еще 17 % туристов бронировали только жилье. Большинство гостей предпочитали отели с завтраками или апартаменты, а некоторые заранее оплачивали питание в ресторанах.

Представитель туроператора уверен, что интерес россиян к Каспийскому побережью как к месту для семейного отдыха будет расти.

Сухов подчеркнул ценность азербайджанского побережья для тех, кто ищет баланс между пляжем и экскурсиями.

"Прошлый год подтвердил потенциал республики как пляжного направления. Ранние продажи на лето 2026 года показывают, что интерес туристов к отдыху на побережье Каспия сохраняется. Мы продвигаем See Breeze как курорт для семейных туристов, которых интересует пляжный отдых в комбинации с экскурсиями в Баку, до которого всего 20 минут езды"

- Кирилл Сухов

В компании добавили, что направление пользуется особым спросом в Сибири. Популярности способствовало активное продвижение в Новосибирске и организация ознакомительного тура в Баку для 100 представителей местных туристических агентств.

Город курорт See Breeze находится в 30 км от Баку и располагает береговой линией протяженностью 7 км. Сейчас там функционирует более 40 % запланированных объектов включая отели, рестораны, марину для катеров и яхт и луна-парк. На территории продолжается строительство новых комплексов и ведутся переговоры о запуске отелей мировых брендов по системе все включено.

Представитель бюро по туризму Азербайджана Махир Алиев напомнил, что гражданам России не требуется виза для въезда в страну на срок до 90 дней. Перелет из Москвы в Баку занимает три часа, а стоимость пакетного отдыха в июне 2026 года начинается от 93,2 тыс. рублей на одного человека. За 2025 год Азербайджан посетили свыше 615 тыс туристов из России.