Пашинян заявил о новом этапе в экономике на фоне мирного процесса между Баку и Ереваном

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что мирный процесс между Баку и Ереваном запустил новый этап экономического развития. Политик отметил важность проекта транспортного коридора TRIPP для экономики страны.
"Мы вступаем в совершенно новый этап экономического развития, и это связано с мирным процессом, налаженным между Арменией и Азербайджаном. В ближайшем будущем мы ожидаем важные события, которые связаны, прежде всего, с запуском проекта TRIPP, имеющего важное значение, поскольку он окончательно вывел Республику Армения из блокады"
– Никол Пашинян
Отдельно Пашинян затронул тему экспорта. По словам главы армянского правительства, прежние логистические цепочки подлежат трансформации в свете открывшегося сообщения с Азербайджаном по железной дороге. Пашинян, обращаясь к представителям бизнеса, подчеркнул необходимость нового подхода к экспортным поставкам.
"Логистические цепочки должны измениться, потому что одно дело мыслить логикой грузовика, и совсем другое — логикой вагона"
– Никол Пашинян