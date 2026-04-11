Пашинян заявил о новом этапе в экономике на фоне мирного процесса между Баку и Ереваном

Никол Пашинян
Никол Пашинян обозначил наступление нового экономического периода в Армении, который начался на фоне продвижения мирного процесса между Баку и Ереваном.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что мирный процесс между Баку и Ереваном запустил новый этап экономического развития. Политик отметил важность проекта транспортного коридора TRIPP для экономики страны. 

"Мы вступаем в совершенно новый этап экономического развития, и это связано с мирным процессом, налаженным между Арменией и Азербайджаном. В ближайшем будущем мы ожидаем важные события, которые связаны, прежде всего, с запуском проекта TRIPP, имеющего важное значение, поскольку он окончательно вывел Республику Армения из блокады"

– Никол Пашинян

Отдельно Пашинян затронул тему экспорта. По словам главы армянского правительства, прежние логистические цепочки подлежат трансформации в свете открывшегося сообщения с Азербайджаном по железной дороге. Пашинян, обращаясь к представителям бизнеса, подчеркнул необходимость нового подхода к экспортным поставкам. 

"Логистические цепочки должны измениться, потому что одно дело мыслить логикой грузовика, и совсем другое — логикой вагона"

– Никол Пашинян

