Снегопады в горах Грузии собрали в Верхнем Ларсе три тысячи грузовиков

Пункт пропуска "Верхний Ларс", который закрылся для всех видов транспорта с 10 апреля из-за непогоды в горах Грузии, всего за 4 дня собрал более 3 тысяч большегрузов, которые ждут проезда через российско-грузинскую границу.

Непогода, обрушившаяся на Крестовый перевал на Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию и Грузию, фактически заблокировала проезд большегрузов: на границе с российской стороны в районе международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" в Северной Осетии проезда сейчас ждут не менее 3 тыс грузовиков, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу в МАПП "Верхний Ларс" 3 тыс единиц транзитного большегрузного автотранспорта и 130 - легкового, в электронной очереди зарегистрировано 2 тыс 800 машин"

- сообщение

Сотрудники МЧС Северной Осетии уже развернули пункты обогрева, где водители и пассажиры могут согреться, выпить горячий чай и зарядить свои гаджеты. Пока на территории Северной Осетии до 14 апреля действует штормовое предупреждение, и ситуация вряд ли улучшится, поскольку в Грузии ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром.

Пока дорога закрыта для движения всех видов транспортных средств, включая легковые автомобили, фуры и пассажирские автобусы, и эта ситуация сохранится до особого распоряжения. Причина - плохие погодные условия на Крестовом перевале и высокая угроза схода лавин, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.