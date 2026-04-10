В Чечне подали более 13 тысяч заявлений на компенсации после наводнения

Жители Чечни подали свыше 13 тыс заявлений на компенсацию ущерба после наводнения. В регионе действует упрощённый порядок оказания финансовой помощи пострадавшим.

Профильные комиссии Чеченской Республики продолжают оценивать масштаб ущерба от недавней непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

На текущий момент специалисты зафиксировали свыше 13 тыс заявлений от граждан чье имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации.

"В Чечне подано более 13 тысяч заявлений на возмещение ущерба от чрезвычайной ситуации. В регионе применяют новый упрощенный подход в оказании финансовой помощи пострадавшим гражданам посредством предоставления государственных услуг"

- пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Сейчас подтопленных жилых зданий и приусадебных участков на территории Чечни не осталось.

По сведениям регионального управления МЧС штормовое предупреждение по причине сильных ливней будет действовать до 14 апреля 2026 года включительно.

Ранее из-за стихии в конце марта получили повреждения более 3 тыс домов. Спасатели эвакуировали свыше 1100 человек из города Гудермес и поселков Кундухово и Брагуны. В селе Новый Беной по указанию главы республики специалисты уже приступили к возведению жилья для семей, которые лишились крова в результате наводнения.

Правительственная комиссия под руководством министра Александра Куренкова признала обстановку в Чечне и Дагестане чрезвычайной ситуацией федерального характера.