Катар сможет поставлять газ в Европу через Азербайджан – NewMed Energy

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива Катар сможет поставлять газ в страны Европы в том числе через Азербайджан.

Европа в будущем сможет получать газ из Катара по маршруту, который будет пролегать через Азербайджан, такое заявление сделал гендиректор компании NewMed Energy (Израиль) Йосси Абу.

Он обратил внимание на то, что американо-израильская война с Ираном дала толчок к активному поиску надежных источников энергоресурсов.

Комментируя ситуацию с газом из Катара, который в последнее время лишился возможности поставлять его из-за блокады Ормузского пролива, Йосси Абу отметил, что катарский газ может быть направлен в Европу по альтернативному маршруту, одним из пунктов которого будет Азербайджан.

"Лучший способ транспортировки катарского газа в Европу – это соединить континент с Азербайджаном через Саудовскую Аравию, Ирак и Турцию, а оттуда – в любое выбранное ими место назначения. Это может стать зарубежным маршрутом Катара"

– Йосси Абу

Гендиректор добавил, что в целом энергоносители из стран Персидского залива на фоне перекрытия Ормузского пролива могут транспортироваться двумя путями: северный, уже упомянутый маршрут будет проходить через Азербайджан и Турцию, южный будет пролегать через Египет и Израиль.

Еще один вариант, по словам Йосси Абу, – поставки газа в Сирию по свопу, для которых сможет применяться азербайджанский газ.