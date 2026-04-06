РФ направила в Иран очередную гумпомощь через Азербайджан

Посольство России сообщило о том, что Иран получил новую партию гуманитарной помощи. Москва направила Тегерану 51 т подсолнечного масла и бытовой химии.
Иран получил очередную гуманитарную помощь от России, сообщила пресс-служба российского посольства в Тегеране.
Передача гумпомощи прошла на пограничном пункте "Астра" в Азербайджане.
"Российский народ продолжает помогать иранским друзьям в этот сложный период в разных формах - и на государственном уровне, и на частном"
– посольство РФ в Тегеране
Уточняется, что Иран получил 51 т подсолнечного масла и бытовой химии.
Сбор гуманитарной помощи был организован благотворительным фондом "Нэфис" из Татарстана, проинформировали в посольстве.