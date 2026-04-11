В Азербайджане назвали объем добычи нефти за январь-март

В Азербайджане назвали объем добычи нефти за январь-март
Добыча нефти в Азербайджане за первые три месяца составила 6,6 млн т. Наиболее значительные объемы нефти добыты на Азери-Чираг-Гюнешли.

В Азербайджане назвали объем добычи нефти за первые три месяца года. По данным энергетического ведомства республики, в республике добыли 6,6 млн т "черного золота". Сокращение добычи за год составило чуть более 4%. 

Месторождение Азери-Чираг-Гюнешли дало за указанный период почти 4 млн т нефти. Объемы добычи упали на 2,5%. 

Из месторождения Шахдениз извлекли менее 1 млн т газового конденсата, сокращение составило 10%. 

Сообщается, что на долю SOCAR пришлось 1,7 млн т нефти. Добыча нефти сократилась на 5,6%.

