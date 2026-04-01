В ЕС заявили о резком скачке расходов на импортные энергоресурсы

Страны Европейского союза стали на €22 млрд больше тратить на покупку энергоресурсов с начала конфликта на Ближнем Востоке, такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Счет ЕС на энергоресурсы вырос на 22 млрд € за 44 дня конфликта"

– Урсула фон дер Ляйен

Главной причиной серьезного экономического кризиса в Европе она назвала фактическую блокировку Ормузского пролива.

Тем не менее, подчеркнула она, объем импорта энергоресурсов остался прежним, несмотря на такие затраты.

В этой связи впервые за последнее десятилетие Еврокомиссия призывает страны ЕС развивать не только зеленую, но и атомную энергетику, отметила фон дер Ляйен.