Новый транзитный маршрут связал Пакистан и страны Центральной Азии

Узбекистан готовится принять первую партию грузов, которая направлена из Пакистана через Иран. Новый транспортный коридор использует логистические возможности порта Гвадар в Пакистане.
Состоялся официальный запуск транзитного маршрута между Пакистаном и странами Центральной Азии, который проходит через территорию Ирана.
По данным СМИ, в Узбекистан из Пакистана отправили первую партию товаров.
Согласно информации таможенного ведомства Пакистана, грузы по новому транспортному коридору будут направляться в порт Гвадар, откуда в дальнейшем будут поступать на территорию ИРИ.