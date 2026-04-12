Экономике Узбекистана прочат взрывной рост

Всемирный банк резко повысил прогноз роста ВВП Узбекистана – стране прочат рост экономики на 1,5 процентного пункта, сразу до 7,7 %, и это совпадает с прогнозами ее правительства.

Узбекистан в ближайшие годы ждет резкий рост развития, говорится в обновленном докладе экономик стран Европы и Центральной Азии, представленных Всемирным банком.

В отличие от прежних прогнозов, обнародованных в январе, прогноз роста ВВП Узбекистана на 2025 год вырос сразу на 1,5 процентного пункта и теперь составляет 7,7%, такими были и внутренние оценки правительства страны. Как отмечают аналитики, столь резкий пересмотр прогноза вызван активной динамикой и устойчивостью республики к внешним вызовам, передает Podrobno.uz.

Также выросли ожидания международной структуры на 2026 год – они улучшены до 6,4 %, а на 2027 год - до 6,7 %. Драйверами успеха названы высокие мировые цены на золото, приток инвестиций, активное кредитование и структурные реформы.

Также в стране растут доходы населения, а в минувшем 2025 году Узбекистан вошел в тройку самых быстрорастущих экономик среди более чем 20 развивающихся стран региона Европы и Центральной Азии.

При этом пока в стране сильны структурные ограничения – это прежде всего касается высокой доли государственного сектора и преобладания государственных предприятий, что пока серьезно сдерживает развитие частного бизнеса, полагают аналитики Всемирного банка указывают на сохраняющиеся.

Также специалисты отмечают риски, связанные с возможными перебоями в поставках удобрений и энергоресурсов из-за конфликтов на Ближнем Востоке, однако помочь частично преодолеть их поможет диверсификация экономики Узбекистана, отмечается в докладе.