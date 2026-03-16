Лондон не поддержал инициативу Вашингтона заблокировать Ормузский пролив

В Великобритании заявили, что выступают против блокировки судоходства в Ормузском проливе со стороны США и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

Великобритания не поддерживает инициативу США по блокаде Ормузского пролива, такое заявление сделала министр финансов страны Рэйчел Ривз в интервью британскому изданию Mirror.

Она назвала это неправильным подходом и высказала опасения о том, что подобные действия могут лишь усугубить экономическую нестабильность в мире.

"Мы не будем участвовать в блокаде США. Мы думаем, что это неправильный подход"

– Рэйчел Ривз

Также глава британского финансового ведомства заявила, что считает безумием проведение Соединенными Штатами операции в Иране, поскольку четкого плана ее проведения и завершения не было.

"Начинать конфликт, не имея четкого представления о том, каковы его цели, и не имея четкого представления о том, как вы собираетесь из него выходить, - я действительно считаю, что это безумие"

– Рэйчел Ривз

Тем не менее, подчеркнула она, в Лондоне надеются на то, что Вашингтон и Тегеран вернутся к дипломатическому урегулированию конфликта.