Баку призвал увеличить международную поддержку в сфере разминирования

МИД Азербайджана сообщил о возросшем числе жертв минных инцидентов на освобожденных территориях страны и призвал мировое сообщество увеличить поддержку в разминировании Карабаха.

В ведомстве заявили о необходимости срочного расширения международной поддержки в сфере разминирования. Мины продолжают уносить жизни жителей Азербайджана.

Во вторник 14 апреля в результате подрыва на противотанковой мине в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района погиб сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA). В министерстве выразили глубокие соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

"Эта трагедия еще раз подчеркивает продолжающиеся человеческие потери, связанные с минами, и ежедневные риски, с которыми сталкиваются люди, работающие над обеспечением безопасности освобожденных территорий"

– МИД Азербайджана

Всего с 2020 года, с момента окончания Карабахской войны, в результате подрыва на минах погибли или пострадали 422 гражданина Азербайджана, отметили в ведомстве.