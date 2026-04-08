Китай выступил с требованием разблокировать Ормузский пролив

В Пекине назвали безответственной инициативу США заблокировать суда в Ормузском проливе и призвали немедленно сделать его открытым для всего международного сообщества.

Китай требует восстановления нормального судоходства в Ормузском проливе, такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он подчеркнул, что его блокировка Соединенными Штатами – абсолютно безответственный и опасный шаг.

По словам представителя китайского МИД, Вашингтон не только не способствует мирному урегулированию ситуации в регионе, но своими действиями еще больше усугубляет международную напряженность.

"В условиях, когда заинтересованные стороны уже достигли договоренности о временном прекращении огня, усиление военного присутствия со стороны США и проведение ими целенаправленных блокирующих операций приведет лишь к обострению противоречий и усилению напряженности"

– Го Цзякунь

Китай настаивает, чтобы каждая из сторон строго соблюдала договоренности о прекращении огня, отметил он и призвал Вашингтон и Тегеран вновь вернуться к выстраиванию диалога для того, чтобы "как можно скорее" восстановить судоходство в Ормузском проливе.