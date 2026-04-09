Купить землю в Армении иностранным компаниям станет сложнее

Правительство Армении разрабатывает новый законопроект, в котором будут прописаны дополнительные ограничения на приобретение сельскохозяйственной земли иностранцами, заявил сегодня на заседании парламента министр экономики страны Геворк Папоян.
"В нашей стране есть случаи, когда иностранные компании покупали сотни, даже тысячи гектаров земли в селах, но по 10-20 лет не использовали их, а у государства нет никаких мер воздействия на эти компании. Поэтому мы намерены ужесточить наш подход"
- Геворк Папоян
Ныне закон запрещает покупку сельскохозяйственных земель частными лицами – гражданами других государств, однако не запрещает покупать сельхозугодья иностранным компаниям, передает Sputnik Армения.
В новом законопроекте будет оговорено: продажа таких земель будет возможной лишь при наличии инвестиционной программы, одобренной правительством Армении.
Такие изменения спровоцировала нынешняя ситуация, когда в Армении не возделывается около половины сельскохозяйственных земель, приобретенных иностранными компаниями, но не заинтересованных в их культивации и выращивании на них сельскохозяйственных культур.