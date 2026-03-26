Новые группы переселенцев вернутся в села Агдере и Ходжалы

Очередные группы бывших вынужденных переселенцев вернулись в села Агдеринского и Ходжалинского районов Азербайджана. В этот раз в освобожденые регионы отправилась 21 семья общей численностью 102 человека.

В Агдеринский и Ходжалинский районы Азербайджана отправились очередные группы бывших вынужденных переселенцев. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Возвращение жителей осуществляется в рамках программы "Большое возвращение", в соответствии с поручением главы государства Ильхама Алиева.

До этого момента семьи временно проживали в различных частях Азербайджанской Республики размещаясь в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Теперь они переезжают в села Венгли, Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы и Чапар Агдаринского района, а также в село Дашбулаг Ходжалинского района.

На данном этапе в Венгли переехали 4 семьи (18 человек), в Чылдыран направились 2 семьи (5 человек), а в Ашагы Оратаг вернулись 9 семей (56 человек). В села Хейвалы и Чапар отправились 3 семьи (13 человек) и 2 семьи (6 человек) соответственно. В Дашбулаг переехала 1 семья из 4 человек.

Таким образом, на данный момент обеспечено возвращение 21 семьи общей численностью 102 человека.

Переселенцы поблагодарили Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную поддержку. Возвращающиеся жители также выразили признательность азербайджанской армии за освобождение земель и почтили память погибших солдат.

Стоит отметить, что сейчас в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс человек. Помимо бывших вынужденных переселенцев, там находятся лица, работающие над проектами по возрождению региона и его разминированию.