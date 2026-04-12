Вестник Кавказа

Угрозы США против Ирана неэффективны – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Иранский президент заявил о том, что угрозы и давление со стороны Вашингтона в адрес Тегерана абсолютно не результативны и усугубляют конфликт в регионе.

Тот подход, который избрали Соединенные Штаты в отношении Ирана – угрозы и давление – абсолютно неэффективен, такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Уточняется, об этом он сказал в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как подчеркнул Пезешкиан, шантаж и давление только усугубляют ситуацию и не способствуют деэскалации конфликта в регионе.

"Подход, в основе которого лежат угрозы, давление и военные действия, неэффективен и лишь усложняет ситуацию и обостряет проблемы, созданные американской стороной самостоятельно" 

– Масуд Пезешкиан 

