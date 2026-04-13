Удары Израиля по Ливану осудили 17 стран

Семнадцать стран выступил с осуждением военных действий Израиля против Ливана. Страны также призвали сфокусировать внимание на ситуацию в Ливане в контексте региональной деэскалации.
"Призываем ко включению Ливана в региональные усилия по деэскалации и настоятельно призываем все стороны стремиться к долгосрочному политическому урегулированию"
– совместное заявление
В документе, обращенном к участникам конфликта, озвучен призыв к немедленному прекращению ударов как по Ливану, так и по Израилю.
Подписи поставили главы дипведомств ряда европейских стран, а также Австралии. В частности, к деэскалации призвали главы МИД Испании, Швеции, Франции и Великобритании.