Удары Израиля по Ливану осудили 17 стран

Военную операцию Израиля в Ливане осудили главы МИД 17 стран. В совместном заявлении содержится призыв к деэскалации и прекращению огня.

Семнадцать стран выступил с осуждением военных действий Израиля против Ливана. Страны также призвали сфокусировать внимание на ситуацию в Ливане в контексте региональной деэскалации.

"Призываем ко включению Ливана в региональные усилия по деэскалации и настоятельно призываем все стороны стремиться к долгосрочному политическому урегулированию"

– совместное заявление

В документе, обращенном к участникам конфликта, озвучен призыв к немедленному прекращению ударов как по Ливану, так и по Израилю.

Подписи поставили главы дипведомств ряда европейских стран, а также Австралии. В частности, к деэскалации призвали главы МИД Испании, Швеции, Франции и Великобритании.