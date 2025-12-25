Штаб-квартиру Парламентской сети Неприсоединения создадут в Баку

В Баку будет создана штаб-квартира парламентской сети Движения неприсоединения, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана.

Соответствующее решение было принято в ходе проведения в Стамбуле пятой конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Прошедшее мероприятие было посвящено теме "Роль парламентов в обеспечении климатоустойчивой урбанизации в регионе Движения неприсоединения".

Уточняется, что в мероприятии приняли участие около 130 представителей делегаций из примерно 50 стран и международных организаций.

Азербайджан представила председатель Милли Меджлиса АР и Парламентской сети Движения неприсоединения Сахиба Гафарова.

В своем выступлении она отметила, что в настоящее время в мире около 3 млрд человек живут в неудовлетворительных жилищных условиях.

"Глобальный жилищный кризис продолжает стремительно углубляться, затрагивая все регионы, особенно развивающиеся страны"

— Сахиба Гафарова

Также она рассказала о 13-й сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Азербайджане в мае этого года и будет посвящена теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

По словам Гафаровой, участники обсудят вопросы, посвященные быстрой урбанизации, и оценки ее влияния на города, национальную экономику и изменение климата.

На мероприятии также было принято решение о предоставлении Арабскому парламенту статуса наблюдателя в Парламентской сети.