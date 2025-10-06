Азербайджан и Узбекистан: превентивная дипломатия как новая повестка Движения неприсоединения

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

События последних лет демонстрируют, что система международной безопасности не справляется с предотвращением конфликтов. Многие кризисы приобретают затяжной и трудноуправляемый характер. На этом фоне особое значение приобретает превентивная дипломатия.

Сейчас традиционные механизмы реагирования, опирающиеся на уже сложившиеся форматы посредничества и многостороннего урегулирования, все чаще оказываются либо запоздалыми, либо ограниченными в своих возможностях. В условиях усиливающейся геополитической поляризации и ослабления доверия между государствами эффективность данных механизмов продолжает снижаться.

Ключевая проблема заключается в том, что международное сообщество, как правило, включается в процесс урегулирования конфликтов на стадии, когда кризис уже перешел в фазу открытой конфронтации. Между тем инструменты раннего предупреждения, системного мониторинга рисков и работы с первопричинами конфликтов остаются фрагментарными и недостаточно институционализированными. В результате политические, социально-экономические и региональные противоречия накапливаются, формируя долгосрочный конфликтный потенциал.

На этом фоне внимание привлекает концепция превентивной дипломатии как попытка переосмыслить подходы к обеспечению международной безопасности. Речь идет о смещении акцента с управления последствиями конфликтов на их раннее выявление и предотвращение через диалог, меры доверия и многостороннее взаимодействие. Превентивная дипломатия перестает быть теоретической конструкцией и все чаще рассматривается как необходимый элемент адаптации международной системы к новым реалиям, в которых традиционные модели сдерживания и кризисного реагирования уже не дают устойчивых результатов.

Выступая на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о намерении объявить 2027 год Годом превентивной дипломатии в ходе председательства страны в Движении неприсоединения в целях поддержки усилий по урегулированию конфликтов в интересах будущих поколений. Реализация этой инициативы предусматривает разработку комплексной программы практических шагов, в том числе организацию международных конференций и форумов, а также развитие обменов между парламентскими, общественными и молодежными структурами.

Узбекистан рассчитывает на активное участие профильных институтов ООН в практической реализации данной инициативы, прежде всего Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде, обладающего значительным экспертным и институциональным потенциалом в данной сфере. В этом контексте особое значение приобретает и намерение Узбекистана взять на себя председательство в Движении неприсоединения в 2027–2029 годах, что открывает дополнительные возможности для продвижения превентивной дипломатии и наполнения этой повестки конкретным содержанием на многостороннем уровне.

Предлагаемую президентом Узбекистана инициативу можно рассматривать как своевременный и политически значимый шаг, отвечающий ключевым вызовам, с которыми сталкивается современная система международных отношений. Выбор Движения неприсоединения (ДН) в качестве основной платформы для продвижения инициативы вполне обоснован. ДН объединяет государства с различными политическими моделями и уровнями социально-экономического развития, не связанные обязательствами в рамках военно-политических альянсов. Такое институциональное пространство создает благоприятные предпосылки для выработки консенсуса вокруг превентивных, а не конфронтационных подходов к вопросам безопасности.

Инициатива органично вписывается во внешнеполитический курс Узбекистана последних лет, ориентированный на укрепление региональной стабильности, развитие диалога и добрососедских отношений, прежде всего в рамках Центральной Азии. По своему содержанию идея созвучна подходам ряда нейтральных и внеблоковых государств, включая Туркменистан, которые последовательно продвигают повестку мира, доверия и превентивного урегулирования конфликтов.

При этом результативность инициативы будет во многом определяться ее практическим наполнением: наличием конкретных программ, устойчивых институциональных механизмов и готовностью государств-участников перейти от декларативных заявлений к использованию реальных инструментов превентивного взаимодействия.

В целом предложение Узбекистана можно оценить как конструктивный вклад в формирование более устойчивой и адаптивной архитектуры международной безопасности, что приобретает особую актуальность в условиях усиливающейся поляризации и кризиса многосторонних форм сотрудничества.

В контексте обсуждаемой инициативы по развитию превентивной дипломатии особого внимания заслуживает роль Азербайджана, который в последние годы зарекомендовал себя как активный и инициативный участник Движения неприсоединения. Председательство Баку в ДН в 2019–2023 годах придало организации более прикладное и содержательное измерение, позволив выйти за рамки декларативной риторики и актуализировав ее потенциал в условиях трансформации мировой политической системы. В этот период Азербайджан последовательно акцентировал внимание на принципах суверенного равенства государств, недопустимости селективного подхода в международных отношениях и необходимости укрепления многостороннего диалога, что напрямую соотносится с логикой превентивной дипломатии.

Опыт Азербайджана, связанный с длительным и сложным конфликтом, представляет собой пример ограниченности реактивной модели международной безопасности. Отсутствие действенных механизмов раннего предупреждения и предотвращения эскалации на протяжении многих лет способствовало затягиванию конфликта и накоплению структурных рисков, последствия которых в конечном итоге потребовали значительно более сложных и затратных усилий по урегулированию. В этом смысле кейс Азербайджана выходит за рамки сугубо регионального контекста и отражает более широкую проблему современной международной архитектуры безопасности, в которой превентивные инструменты зачастую уступают место реагированию постфактум.

После завершения активной фазы конфликта внешнеполитическая и региональная повестка Баку была во многом переориентирована на задачи постконфликтного восстановления. Ключевыми элементами этого подхода стали развитие диалога, восстановление инфраструктуры и формирование условий для региональной экономической и транспортной связности. Акцент на взаимосвязанность и экономическое развитие рассматривается Азербайджаном не только как инструмент восстановления, но и как важный элемент устойчивой безопасности, направленный на устранение структурных причин нестабильности и минимизацию рисков повторной эскалации.

Такая логика во многом созвучна подходам государств Центральной Азии, для которых вопросы стабильности, транзита и регионального развития имеют стратегическое значение. В этом контексте Азербайджан выступает не только как постконфликтное государство, но и как связующее звено между Южным Кавказом и Центральной Азией, способное вносить вклад в формирование более широкого пространства диалога и превентивного взаимодействия, в том числе в рамках инициатив по развитию транспортных коридоров и региональной взаимосвязанности.

Сходство внешнеполитических подходов Узбекистана и Азербайджана усиливает потенциал их взаимодействия в рамках Движения неприсоединения. Обе страны выстраивают свою внешнюю политику на принципах многовекторности и внеблоковости, стремясь сохранить стратегическую автономию и избежать жесткой привязки к военно-политическим альянсам. При этом приоритет отдается политико-дипломатическим инструментам, многосторонним форматам и институциональным механизмам как основным средствам управления рисками и предотвращения конфликтов, что делает их подходы концептуально совместимыми в рамках продвижения повестки превентивной дипломатии.

Таким образом, азербайджанский фактор в контексте инициативы по развитию превентивной дипломатии следует рассматривать не только через призму формального участия в Движении неприсоединения, но и как совокупность практического опыта, постконфликтных приоритетов и внешнеполитической философии, во многом совпадающей с подходами Узбекистана. Это совпадение создает объективные предпосылки для координации усилий и продвижения более практико-ориентированной повестки в рамках ДН, направленной на укрепление превентивных механизмов международной безопасности.

В условиях нарастающей фрагментации международной системы и кризиса традиционных механизмов многостороннего взаимодействия потенциал Движения неприсоединения как инклюзивной и внеблоковой платформы приобретает новое значение. В этом контексте инициативы, ориентированные на развитие превентивной дипломатии, способны придать движению более прикладной и содержательный характер. Узбекистан, продвигая соответствующую повестку, и Азербайджан, обладающий значительным опытом институциональной работы в рамках ДН, объективно заинтересованы в трансформации движения из преимущественно политического форума в площадку для выработки практических инструментов раннего предупреждения и предотвращения конфликтов.

Совпадение внешнеполитических подходов двух стран, в том числе приверженность многовекторности, внеблоковости и приоритету политико-дипломатических методов, создает благоприятные предпосылки для координации усилий и формирования совместной инициативной повестки в рамках Движения неприсоединения. Потенциальное взаимодействие Узбекистана и Азербайджана может способствовать укреплению роли ДН в глобальной архитектуре безопасности, особенно в части продвижения превентивных механизмов, основанных на диалоге, доверии и многостороннем сотрудничестве. В долгосрочной перспективе такая кооперация способна не только усилить позиции самих государств, но и внести вклад в формирование более устойчивой и адаптивной модели международной безопасности.