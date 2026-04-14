США и Иран достигли прогресса в переговорах – СМИ

Американские СМИ сообщают, что американские и иранские переговорщики добились прогресса в процессе урегулирования и приблизились к рамочному соглашению.

Накануне Тегеран и Вашингтон добились прогресса в переговорах, пишет Axios со ссылкой на источники.

Согласно публикации, переговорщики приблизились к заключению к рамочному соглашения.

В настоящее время при содействии пакистанских, египетских и турецких посредников США и Иран работают над решением неурегулированных вопросов и стремятся достичь соглашения до истечения срока действия режима прекращения огня 21 апреля.

Тем не менее, согласно источнику, заключение сделки не гарантировано, поскольку все еще существуют разногласия между сторонами.

Напомним, сегодня делегация из Пакистана прибыла в Тегеран для переговоров с иранскими официальными лицами.