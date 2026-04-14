Швейцария может принять переговоры США и Ирана

Швейцария готова в любой момент принять переговоры Соединенных Штатов и Ирана, такое заявление сделал официальный представитель МИД страны Мелани Гюгелманн.

Она отметила, что в настоящее время Берн находится в контакте с представителями Вашингтона и Тегерана.

Швейцарская сторона выступает за развитие диалога, который приведет к завершению конфликта в регионе, подчеркнула официальный представитель МИД.

"Швейцария готова в любой момент предоставить свои добрые услуги. МИД страны находится в контакте со всеми вовлеченными сторонами и подтвердил свою готовность поддержать любую дипломатическую инициативу, которая может способствовать миру"

– Мелани Гюгелманн