В Казахстане расследуют катастрофу с самолетом AZAL по стандартам ICAO

В Казахстане продолжается расследование катастрофы, произошедшей с воздушным судном азербайджанской авиакомпании AZAL в конце 2024 года. Жертвами трагедии стали почти четыре десятка человек.

Казахстан продолжает расследовать крушение самолета азербайджанской авиакомпании AZAL по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом рассказали в Минтрансе республики.

В министерстве отметили, что информация о ходе расследования не разглашается до завершения работы комиссии, передает ТАСС.

"В настоящее время комиссией продолжаются работы по расследованию в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой, установленными приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации. Согласно пункту 97 правил представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 505, информация о ходе расследования не разглашается третьим лицам до его завершения"

– Минтранс РК

В свою очередь, в Главной транспортной прокуратуре Казахстана поведали, что принимаются меры по обеспечению всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия.

"Следственно-оперативной группой Главной транспортной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту крушения воздушного судна Embraer 190AR 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan airlines, имевшего место 25 декабря 2024 года вблизи международного аэропорта города Актау Мангистауской области по ч. 3 ст. 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее гибель двух и более человек)"

– Главная транспортная прокуратура РК

В ведомстве акцентировали внимание на том, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом республики.

Напомним, авиакатастрофа самолета AZAL произошла 25 декабря 2024 года. Лайнер, направлявшийся из Баку в Грозный, не смог совершить посадку в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. В результате трагедии погибли 39 из 67 человек, находившихся на борту.

В марте нынешнего года в Казахстане сообщили, что получили все результаты экспертиз, которые требуются для технического расследования трагедии с самолетом AZAL. Уточняется, что результаты своих экспертиз республике передали производители GPS-трекеров, оборудования для навигации, а также самого самолета.