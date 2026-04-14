Россиянам на Ближнем Востоке дали рекомендации в МИД РФ

В контексте ближневосточного конфликта россиянам напомнили: по возможности стоит выехать из региона. Тем, кто остается, следует держаться подальше от объектов стратегической инфраструктуры и иметь при себе документы и деньги.

Гражданам РФ на Ближнем Востоке стоит держаться подальше от госучреждений, нефтехранилищ и опреснительных станций, также стоит воздержаться от съемки подобных объектов, такие рекомендации дал директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке он перечислил правила безопасности, которых следует придерживаться:

не стоит " приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды и так далее";

следует "воздержаться от фото- и видеосъемки, использования оптических приборов в районах расположения подобных объектов, не распространять материалы о результатах ракетных ударов" и работе средств ПВО;

не игнорировать объявления воздушной тревоги и пережидать это время в укрытии.

Также он посоветовал россиянам в странах региона встать на консульский учет, сохранить номера телефонов экстренной связи, руководствоваться рекомендациями, публикуемыми на официальных информационных ресурсах МИД России и местных органов власти. При себе рекомендуется иметь все личные документы и наличные. По возможности стоит выехать из региона, воспользовавшись регулярным рейсом.

В беседе с ТАСС директор консульского департамента МИД РФ призвал соотечественников адекватно оценивать возможности российских дипломатов.

"Наши загранучреждения готовы прилагать все возможные усилия для защиты прав и законных интересов граждан за рубежом, однако требовать для себя в текущей напряженной обстановке в регионе эксклюзивного индивидуального подхода по меньшей мере несправедливо по отношению к другим соотечественникам, оказавшимся в такой же сложной ситуации"

– Алексей Климов