Росавиция разрешила летать в Израиль

Российские авиакомпании с завтрашнего дня смогут выполнять рейсы в Израиль, сообщили в Росавиации, при этом воздушное пространство Ирана остается закрытым.

Полеты в Израиль разрешены авиакомпаниям России с четверга, такое уведомление распространила Росавиация.

В нем говорится об обновлении ведомством рекомендаций (NOTAM) по использованию израильского воздушного пространства. Соответствующее решение было принято с использованием рекомендаций министерства транспорта и МИД РФ.

Начиная с завтрашнего дня и по 15 мая российские авиакомпании могут совершать полеты из российских аэропортов в воздушные гавани Израиля с семи утра до часу ночи по московскому времени. В остальное время, то есть ночью, они запрещены.

"Решения о полетах в Израиль авиакомпании должны принимать, основываясь на произведенной оценке рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО)"

– Росавиация

При этом воздушное пространство Ирана остается закрытым для полетов авиакомпаний из РФ.

Совершать рейсы в страны Персидского залива стоит через воздушное пространство третьих стран, добавили в Росавиации.

Что касается полетов в ОАЭ или из Эмиратов, то продажа билетов на это направление остается приостановленной.