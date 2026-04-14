В Израиле дали оценку первым за 33 года переговорам с Ливаном

Израиль доволен контактами с представителями Ливана, сообщил посол еврейского государства в США. Он отметил, что атмосфера на встрече была отличная.

Прошедший 14 апреля в столице Соединенных Штатов предварительный раунд контактов между Израилем и Ливаном получился успешным. Об этом сообщил посол еврейского государства в США Йехиэль Лейтер.

"Переговоры прошли отлично, в отличной атмосфере. Мы все едины в том, что необходимо освободить Ливан от Хезболлы"

– израильский дипломат

Он также выразил надежду на долгосрочное процветание Ливана и превращение границы между странами в полноценную мирную границу с деловыми и туристическими контактами.

Напомним, накануне в Вашингтоне состоялась встреча делегаций Израиля и Ливана. Это первые контакты сторон с 1993 года. По итогам встречи было отмечено, что Израиль и Ливан намерены начать прямые переговоры.